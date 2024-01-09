Нарышкина (Готовцева) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
17.12.1753
Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Кириллович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1760
Дочь: Нарышкина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Кириллович
Смерть
Неизвестно