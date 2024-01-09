Нарышкина (Готовцева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Готовцева) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Нарышкин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
17.12.1753

Сын: Нарышкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Кириллович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1760

Дочь: Нарышкина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Нарышкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Кириллович

Смерть
Неизвестно

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