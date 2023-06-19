Фон Рейтерн (Нарышкина) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Рейтерн (Нарышкина) Мария Константиновна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.12.1861

Дата смерти

02.02.1929

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.01.1882

Муж: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Платон Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.09.1890

Сын: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Сергей Платонович

Отец ребёнка: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Платон Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.03.1896

Сын: Оболенский Владимир Платонович

Отец ребёнка: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Платон Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.02.1929
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика