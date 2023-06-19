Фон Рейтерн (Нарышкина) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения22.12.1861
Дата смерти02.02.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1882
Рождение ребёнка
20.09.1890
Сын: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Сергей Платонович
Отец ребёнка: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Платон Сергеевич
Рождение ребёнка
14.03.1896
Смерть
02.02.1929
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика