Фон Рейтерн Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти24.10.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
20.04.1897
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Фон Рейтерн Ольга Александровна
Мать ребёнка: Фон Рейтерн Мария Константиновна
Ира, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.11.1900
Сын: Фон Рейтерн Макс Александрович
Мать ребёнка: Фон Рейтерн Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Рейтерн Мария Александровна
Мать ребёнка: Фон Рейтерн Мария Константиновна
Смерть
24.10.1912