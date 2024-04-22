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Фон Рейтерн Александр Максимович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1849

Дата смерти

24.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.04.1897

Жена: Фон Рейтерн Мария Константиновна

Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Фон Рейтерн Ольга Александровна

Мать ребёнка: Фон Рейтерн Мария Константиновна

Ира, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.11.1900

Сын: Фон Рейтерн Макс Александрович

Мать ребёнка: Фон Рейтерн Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Рейтерн Мария Александровна

Мать ребёнка: Фон Рейтерн Мария Константиновна

Смерть
24.10.1912
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