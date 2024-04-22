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Фон Рейтерн Ольга Александровна

Место рождения

Ира, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

05.06.1897

Дата смерти

09.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
09.03.1895
Рождение
05.06.1897

Отец: Фон Рейтерн Александр Максимович

Мать: Фон Рейтерн Мария Константиновна

Ира, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.09.1922

Муж: Струков Александр Ананьевич

Бракосочетание
25.10.1925

Муж: Тышкевич Евгений Станислав Мария

Рождение ребёнка
09.10.1929

Дочь: Лагерштрём Алисия

Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.02.1930

Дочь: Тышкявичюте Мария Кристина

Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
?.11.1933

Дочь: Шиманяк Клементина

Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
14.11.1935

Дочь: Лалерстет Ольга

Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария

Лянтварис, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1935

Сын: Тышкевич Евгений

Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария

Лянтварис, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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