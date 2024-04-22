Фон Рейтерн Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1897
Дата смерти09.03.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
09.03.1895
Рождение
05.06.1897
Бракосочетание
10.09.1922
Бракосочетание
25.10.1925
Рождение ребёнка
09.10.1929
Дочь: Лагерштрём Алисия
Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария
Рождение ребёнка
25.02.1930
Дочь: Тышкявичюте Мария Кристина
Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария
Рождение ребёнка
?.11.1933
Дочь: Шиманяк Клементина
Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария
Рождение ребёнка
14.11.1935
Дочь: Лалерстет Ольга
Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария
Рождение ребёнка
1935
Сын: Тышкевич Евгений
Отец ребёнка: Тышкевич Евгений Станислав Мария