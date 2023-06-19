Оболенский-Нелединский-Мелецкий (Оболенский) Сергей Платонович
Место рождения
Дата рождения20.09.1890
Дата смерти29.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1890
Бракосочетание
С 18.10.1901 по 1924
г. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская республика
Бракосочетание
С 24.07.1924 по 07.12.1932
г. Лондон, Англия, Соединенное Королевство
Рождение ребёнка
15.05.1925
Сын: Оболенский Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Фон Хофманнсталь Ава Элис Мюриэль
Бракосочетание
03.06.1971
Жена: Фрэйзер-Уолл Мэрилин
г. Гросс-Пойнт, Мичиган, США
Смерть
29.09.1978
г. Гросс-Пойнт, Мичиган, США
Похоронен: Кладбище Гроба Господня, Саутфилд, Мичиган, США