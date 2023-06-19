Оболенский-Нелединский-Мелецкий (Оболенский) Сергей Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенский-Нелединский-Мелецкий (Оболенский) Сергей Платонович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.09.1890

Дата смерти

29.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1890

Отец: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Платон Сергеевич

Мать: Фон Рейтерн Мария Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 18.10.1901 по 1924

Жена: Барятинская Екатерина Александровна

г. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская республика
Бракосочетание
С 24.07.1924 по 07.12.1932

Жена: Фон Хофманнсталь Ава Элис Мюриэль

г. Лондон, Англия, Соединенное Королевство
Рождение ребёнка
15.05.1925

Сын: Оболенский Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Фон Хофманнсталь Ава Элис Мюриэль

Бракосочетание
03.06.1971

Жена: Фрэйзер-Уолл Мэрилин

г. Гросс-Пойнт, Мичиган, США
Смерть
29.09.1978
г. Гросс-Пойнт, Мичиган, США
Похоронен: Кладбище Гроба Господня, Саутфилд, Мичиган, США