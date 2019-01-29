Оболенский Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1925
Дата смерти29.01.2019
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1925
Бракосочетание
С 10.10.1949 по 1956
Жена: Мак Гиннес Клэр Элизабет
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Оболенская Мария (Марина) Ивановна
Мать ребёнка: Мак Гиннес Клэр Элизабет
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Мак Гиннес Клэр Элизабет
Рождение ребёнка
1953
Сын: Оболенский Дэвид Иванович
Мать ребёнка: Мак Гиннес Клэр Элизабет
Бракосочетание
22.10.1959
Жена: Моррис Мэри Элизабет
Рождение ребёнка
1960
Сын: Оболенский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Моррис Мэри Элизабет
Смерть
29.01.2019