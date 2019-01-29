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Оболенский Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1925

Дата смерти

29.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1925

Отец: Оболенский-Нелединский-Мелецкий (Оболенский) Сергей Платонович

Мать: Фон Хофманнсталь (Астор) Ава Элис Мюриэль

Бракосочетание
С 10.10.1949 по 1956

Жена: Мак Гиннес Клэр Элизабет

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Оболенская Мария (Марина) Ивановна

Мать ребёнка: Мак Гиннес Клэр Элизабет

Рождение ребёнка
1952

Сын: Оболенский Иван Иванович

Мать ребёнка: Мак Гиннес Клэр Элизабет

Рождение ребёнка
1953

Сын: Оболенский Дэвид Иванович

Мать ребёнка: Мак Гиннес Клэр Элизабет

Бракосочетание
22.10.1959

Жена: Моррис Мэри Элизабет

Рождение ребёнка
1960

Сын: Оболенский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Моррис Мэри Элизабет

Смерть
29.01.2019

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