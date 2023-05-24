Мак Гиннес Клэр Элизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМак Гиннес Клэр Элизабет

Мак Гиннес Клэр Элизабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 10.10.1949 по 1956

Муж: Оболенский Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Оболенская Мария (Марина) Ивановна

Отец ребёнка: Оболенский Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Оболенский Иван Иванович

Отец ребёнка: Оболенский Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Оболенский Дэвид Иванович

Отец ребёнка: Оболенский Иван Сергеевич

Смерть
2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.