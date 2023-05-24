Мак Гиннес Клэр Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 10.10.1949 по 1956
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Оболенская Мария (Марина) Ивановна
Отец ребёнка: Оболенский Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Оболенский Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Оболенский Дэвид Иванович
Отец ребёнка: Оболенский Иван Сергеевич
Смерть
2015