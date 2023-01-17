Ломова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

25.12.1912

Дата смерти

17.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912

Отец: Ломов Василий Ефимович

Мать: Ломова Ксения Васильевна

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Место жительства
С 25.12.1912 по 1929
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Гражданство
С 25.12.1912
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Россия, СССР
Крещение
1912
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Место жительства
С 1929 по 17.01.1960
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.11.1932

Сын: Киселев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Киселев Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1932 по 17.01.1960
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
После 1932

Муж: Киселев Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.01.1960
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
19.01.1960
Москва, город федерального значения Москва
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