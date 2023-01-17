Ломова Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1912
Дата смерти17.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912
Отец: Ломов Василий Ефимович
Мать: Ломова Ксения Васильевна
Место жительства
С 25.12.1912 по 1929
Гражданство
С 25.12.1912
Россия, СССР
Крещение
1912
Место жительства
С 1929 по 17.01.1960
Рождение ребёнка
09.11.1932
Отец ребёнка: Киселев Николай Алексеевич
Работа или профессия
С 1932 по 17.01.1960
Бракосочетание
После 1932
Смерть
17.01.1960
Похороны
19.01.1960