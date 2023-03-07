Ломова Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1863 по 1934
Крещение
1863
Гражданство
С 1863 по 1938
Россия, СССР
Бракосочетание
До 1909
Рождение ребёнка
25.12.1912
Дочь: Ломова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Ломов Василий Ефимович
Работа или профессия
По 1934
Крестьянка
Место жительства
С 1934 по 1938
Смерть
1938
Похороны
1938