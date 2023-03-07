Ломова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломова Ксения Васильевна

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Место рождения

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Место жительства
С 1863 по 1934
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Крещение
1863
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Гражданство
С 1863 по 1938
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Россия, СССР
Бракосочетание
До 1909

Муж: Ломов Василий Ефимович

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: Ломова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Ломов Василий Ефимович

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Работа или профессия
По 1934
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Крестьянка
Место жительства
С 1934 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1938
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1938
Москва, город федерального значения Москва
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