Ломов Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломов Василий Ефимович

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Место рождения

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Между 1933 и 1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
До 1882
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
До 1909

Жена: Ломова Ксения Васильевна

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: Ломова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Ломова Ксения Васильевна

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Похороны
Между 1933 и 1934
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Между 1933 и 1934
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Место жительства
По 1934
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Работа или профессия
По 1934
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Крестьянин, колхозник
Гражданство
По 1934
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Россия
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