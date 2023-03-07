Ломов Василий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиМежду 1933 и 1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
До 1882
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1909
Жена: Ломова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
25.12.1912
Дочь: Ломова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Ломова Ксения Васильевна
Похороны
Между 1933 и 1934
Смерть
Между 1933 и 1934
Место жительства
По 1934
Работа или профессия
По 1934
Крестьянин, колхозник
Гражданство
По 1934
Россия