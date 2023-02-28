Киселев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1908
Дата смерти30.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 02.05.1908 по 30.12.1961
Гражданство
С 02.05.1908 по 30.12.1961
Рождение
02.05.1908
Крещение
1908
Образование
С 1916 по 1925
Средняя школа
Работа или профессия
Между ?.10.1925 и ?.06.1926
Курьер Всероссийского инвалидного объединения при Наркомате социального обеспечения
Работа или профессия
С ?.06.1927 по ?.02.1929
Красильщик шёлка, фабрика "Красная Роза"
Работа или профессия
С ?.02.1929 по ?.12.1930
Заместитель председателя районного совета Общества пролетарского туризма Хамовнического района
Работа или профессия
С ?.12.1930 по ?.07.1932
Инспектор особой инспекции Моссовета
Образование
1930
Рабочий факультет Московского авиационного института
Образование
С ?.07.1932 по ?.01.1933
Московский авиационный институт
Рождение ребёнка
09.11.1932
Мать ребёнка: Ломова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
После 1932
Работа или профессия
С ?.01.1933 по 30.01.1961
Сотрудник органов государственной безопасности
Получение воинского звания/чина
21.01.1937
Сержант государственной безопасности
Получение воинского звания/чина
26.04.1940
Младший лейтенант государственной безопасности
Военная награда
26.04.1940
Медаль «За отвагу»
Военная награда
19.12.1942
Знак "Заслуженный работник НКВД"
Получение воинского звания/чина
11.02.1943
Майор государственной безопасности
Военная награда
20.09.1943
орден Красной Звезды
Военная награда
05.11.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.04.1945
Орден Отечественной войны I степени
Получение воинского звания/чина
29.05.1945
Подполковник государственной безопасности
Получение воинского звания/чина
Между 1945 и 1954
Полковник государственной безопасности
Смерть
30.12.1961
Похороны
01.01.1962