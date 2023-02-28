Киселев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Николай Алексеевич

Киселев Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.05.1908

Дата смерти

30.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 02.05.1908 по 30.12.1961
Москва, город федерального значения Москва
Гражданство
С 02.05.1908 по 30.12.1961
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
02.05.1908

Отец: Киселев Алексей Афанасьевич

Мать: Киселева Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
1908
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1916 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Средняя школа
Работа или профессия
Между ?.10.1925 и ?.06.1926
Москва, город федерального значения Москва
Курьер Всероссийского инвалидного объединения при Наркомате социального обеспечения
Работа или профессия
С ?.06.1927 по ?.02.1929
Москва, город федерального значения Москва
Красильщик шёлка, фабрика "Красная Роза"
Работа или профессия
С ?.02.1929 по ?.12.1930
Москва, город федерального значения Москва
Заместитель председателя районного совета Общества пролетарского туризма Хамовнического района
Работа или профессия
С ?.12.1930 по ?.07.1932
Москва, город федерального значения Москва
Инспектор особой инспекции Моссовета
Образование
1930
Москва, город федерального значения Москва
Рабочий факультет Московского авиационного института
Образование
С ?.07.1932 по ?.01.1933
Москва, город федерального значения Москва
Московский авиационный институт
Рождение ребёнка
09.11.1932

Сын: Киселев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Ломова Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
После 1932

Жена: Ломова Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С ?.01.1933 по 30.01.1961
Москва, город федерального значения Москва
Сотрудник органов государственной безопасности
Получение воинского звания/чина
21.01.1937
Москва, город федерального значения Москва
Сержант государственной безопасности
Получение воинского звания/чина
26.04.1940
Москва, город федерального значения Москва
Младший лейтенант государственной безопасности
Военная награда
26.04.1940
Москва, город федерального значения Москва
Медаль «За отвагу»
Военная награда
19.12.1942
Москва, город федерального значения Москва
Знак "Заслуженный работник НКВД"
Получение воинского звания/чина
11.02.1943
Москва, город федерального значения Москва
Майор государственной безопасности
Военная награда
20.09.1943
Москва, город федерального значения Москва
орден Красной Звезды
Военная награда
05.11.1944
Москва, город федерального значения Москва
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.04.1945
Москва, город федерального значения Москва
Орден Отечественной войны I степени
Получение воинского звания/чина
29.05.1945
Москва, город федерального значения Москва
Подполковник государственной безопасности
Получение воинского звания/чина
Между 1945 и 1954
Москва, город федерального значения Москва
Полковник государственной безопасности
Смерть
30.12.1961
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
01.01.1962
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close