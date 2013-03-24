Киселев Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1932
Дата смерти24.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1932
Гражданство
С 09.11.1932
СССР, Россия
Место жительства
С 09.11.1932 по 1958
Крещение
После 09.11.1932
Образование
С 1939 по 1949
Свердловский район, школа № 180
Образование
С 1951 по 1955
Московский государственный университет
Бракосочетание
Между 1953 и 1956
Работа или профессия
С 1958 по 1995
Окский государственный заповедник, научный сотрудник
Место жительства
С 1958 по 24.03.2013
Развод
26.06.1961
Бракосочетание
12.07.1961
Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.1962
Дочь: Киселева Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Киселева Евгения Георгиевна
Новоселица, Чернівецька область
Смерть
24.03.2013
Похороны
26.03.2013
Городковичи, Спасский муниципальный район, Рязанская область