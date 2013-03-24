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Киселев Юрий Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.11.1932

Дата смерти

24.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1932

Отец: Киселев Николай Алексеевич

Мать: Ломова Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Гражданство
С 09.11.1932
Москва, город федерального значения Москва
СССР, Россия
Место жительства
С 09.11.1932 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Крещение
После 09.11.1932
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1939 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Свердловский район, школа № 180
Образование
С 1951 по 1955
Москва, город федерального значения Москва
Московский государственный университет
Бракосочетание
Между 1953 и 1956

Жена: Покровская Галина Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1958 по 1995
Брыкин Бор, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Окский государственный заповедник, научный сотрудник
Место жительства
С 1958 по 24.03.2013
Брыкин Бор, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Развод
26.06.1961

Жена: Покровская Галина Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.07.1961

Жена: Киселева Евгения Георгиевна

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.1962

Дочь: Киселева Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Киселева Евгения Георгиевна

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
24.03.2013
Брыкин Бор, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
26.03.2013
Городковичи, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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