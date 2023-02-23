Коновалова Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

26.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Коновалов Гурий Асафович

Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Коновалов Василий Асафович

Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович

Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Семен Асафович

Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Николай Асафович

Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.03.1887
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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