Коновалова Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти26.03.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Коновалов Василий Асафович
Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович
Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Николай Асафович
Отец ребёнка: Коновалов Асаф Дмитриевич
Смерть
26.03.1887