Коновалов Артемий (Мартын) Асафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Артемий (Мартын) Асафович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Коновалов Асаф Дмитриевич

Мать: Коновалова Пелагея Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1881

Жена: Коновалова Фекла Киреева

Рождение ребёнка
21.10.1889

Сын: Коновалов Дмитрий Артемович

Мать ребёнка: Коновалова Фекла Киреева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1892

Сын: Коновалов Степан Артемович

Мать ребёнка: Коновалова Фекла Киреева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1895

Дочь: Евдокия Артемовна

Мать ребёнка: Коновалова Фекла Киреева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1898

Сын: Коновалов Вов Иван Артемович

Мать ребёнка: Коновалова Фекла Киреева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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