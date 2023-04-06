Коновалов Артемий (Мартын) Асафович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
08.?.1881
Жена: Коновалова Фекла Киреева
Рождение ребёнка
21.10.1889
Сын: Коновалов Дмитрий Артемович
Мать ребёнка: Коновалова Фекла Киреева
Рождение ребёнка
27.03.1892
Сын: Коновалов Степан Артемович
Мать ребёнка: Коновалова Фекла Киреева
Рождение ребёнка
12.02.1895
Дочь: Евдокия Артемовна
Мать ребёнка: Коновалова Фекла Киреева
Рождение ребёнка
16.01.1898
Сын: Коновалов Вов Иван Артемович
Мать ребёнка: Коновалова Фекла Киреева
Смерть
Неизвестно