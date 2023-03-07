Коновалова Фекла Киреева
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
08.?.1881
Рождение ребёнка
21.10.1889
Сын: Коновалов Дмитрий Артемович
Отец ребёнка: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович
Рождение ребёнка
27.03.1892
Сын: Коновалов Степан Артемович
Отец ребёнка: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович
Рождение ребёнка
12.02.1895
Дочь: Евдокия Артемовна
Отец ребёнка: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович
Рождение ребёнка
16.01.1898
Сын: Коновалов Вов Иван Артемович
Отец ребёнка: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович
Смерть
Неизвестно