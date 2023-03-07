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Коновалова Фекла Киреева

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Киреев Алексей Алексеевич

Мать: Киреева Наталья Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1881

Муж: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович

Рождение ребёнка
21.10.1889

Сын: Коновалов Дмитрий Артемович

Отец ребёнка: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1892

Сын: Коновалов Степан Артемович

Отец ребёнка: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1895

Дочь: Евдокия Артемовна

Отец ребёнка: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1898

Сын: Коновалов Вов Иван Артемович

Отец ребёнка: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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