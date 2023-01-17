Коновалов ВОВ Иван Артемович
Место рождения
Дата рождения16.01.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1898
Рождение ребёнка
12.06.1924
Дочь: Евгения Коновалова
Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Фомичева
Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1925
Сын: Коновалов Вов Николай Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Фомичева
Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1927
Дочь: Давыдова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Фомичева
Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно