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Коновалов ВОВ Иван Артемович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.01.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1898

Отец: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович

Мать: Коновалова Фекла Киреева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1924

Дочь: Евгения Коновалова

Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Фомичева

Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1925

Сын: Коновалов Вов Николай Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Фомичева

Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1927

Дочь: Давыдова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Фомичева

Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анастасия Фомичева

Смерть
Неизвестно
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