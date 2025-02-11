Евгения Ивановна Коновалова
женский, родилась 12.06.1924, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 20.06.1984, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
МатьКоновалова Анастасия Владимировна Фомичева25.10.1898 г.р.
Супруги
ВасилийНеизвестно г.р.
Черносписский ГригорийНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924
Отец: не указан
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1984
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область