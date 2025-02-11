Евгения Ивановна Коновалова 12.06.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Евгения Ивановна Коновалова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.06.1924, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 20.06.1984, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Мать
Коновалова Анастасия Владимировна Фомичева25.10.1898 г.р.
Супруги
ВасилийНеизвестно г.р.
Черносписский ГригорийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924

Отец: не указан

Мать: Коновалова Анастасия Владимировна Фомичева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черносписский Григорий

Смерть
20.06.1984
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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