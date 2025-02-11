Давыдова (Коновалова) Мария Ивановна 16.03.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдова (Коновалова) Мария Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.03.1927, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 06.07.2010, Сызрань, Сызрань, Самарская область

Мать
Коновалова Анастасия Владимировна Фомичева25.10.1898 г.р.
Супруги
Давыдов Николай02.11.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927

Отец: не указан

Мать: Коновалова Анастасия Владимировна Фомичева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Николай

Смерть
06.07.2010
Сызрань, Сызрань, Самарская область

Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область

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