Давыдова (Коновалова) Мария Ивановна
женский, родилась 16.03.1927, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 06.07.2010, Сызрань, Сызрань, Самарская область
МатьКоновалова Анастасия Владимировна Фомичева25.10.1898 г.р.
Супруги
Давыдов Николай02.11.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927
Отец: не указан
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Николай
Смерть
06.07.2010
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область