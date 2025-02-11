Киреева Наталья Яковлевна
женский, родилась 1829
умерла 05.12.1899, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Киреев Алексей Алексеевич1830 г.р.
Дети
Коновалова Фекла Алексеевна Киреева1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Коновалова Фекла Алексеевна Киреева
Отец ребёнка: Киреев Алексей Алексеевич
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.12.1899
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область