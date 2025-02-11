Киреева Наталья Яковлевна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Киреева Наталья Яковлевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829

умерла 05.12.1899, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Киреев Алексей Алексеевич1830 г.р.
Дети
Коновалова Фекла Алексеевна Киреева1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Коновалова Фекла Алексеевна Киреева

Отец ребёнка: Киреев Алексей Алексеевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.12.1899
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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