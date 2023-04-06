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Коновалов Асаф Дмитриевич

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Коновалов Гурий Асафович

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Коновалов Василий Асафович

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Семен Асафович

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Николай Асафович

Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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