Коновалов Асаф Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Коновалов Василий Асафович
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Коновалов Артемий (Мартын) Асафович
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Николай Асафович
Мать ребёнка: Коновалова Пелагея Яковлевна
Смерть
Неизвестно