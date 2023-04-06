Коновалов Василий Асафович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти16.02.1903
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
04.11.1887
Сын: Коновалов Михаил (он же Иван) Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Ратникова
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1887
Жена: Евдокия Ратникова
Рождение ребёнка
09.03.1890
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ратникова
Рождение ребёнка
09.03.1890
Сын: Коновалов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Ратникова
Рождение ребёнка
10.11.1892
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ратникова
Смерть
16.02.1903