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Коновалов Василий Асафович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

16.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Коновалов Асаф Дмитриевич

Мать: Коновалова Пелагея Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1887

Сын: Коновалов Михаил (он же Иван) Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Ратникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1887

Жена: Евдокия Ратникова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1890

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ратникова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1890

Сын: Коновалов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Ратникова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1892

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ратникова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.02.1903
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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