Коновалов Николай Асафович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Екатерина Коновалова
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Овчинникова Евдокия Коновалова
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1887
Сын: Коновалов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1890
Сын: Коновалов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно