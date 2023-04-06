Коновалов Николай Асафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Николай Асафович

Коновалов Николай Асафович

avatar

Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Асаф Дмитриевич

Мать: Коновалова Пелагея Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Екатерина Коновалова

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Овчинникова Евдокия Коновалова

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1887

Сын: Коновалов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1890

Сын: Коновалов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Ивановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close