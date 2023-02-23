Коновалова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Екатерина Коновалова

Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Овчинникова Евдокия Коновалова

Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1887

Сын: Коновалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1890

Сын: Коновалов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Николай Асафович

Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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