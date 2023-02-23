Коновалова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Екатерина Коновалова
Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Овчинникова Евдокия Коновалова
Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович
Рождение ребёнка
14.10.1887
Сын: Коновалов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович
Рождение ребёнка
26.02.1890
Сын: Коновалов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Коновалов Николай Асафович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно