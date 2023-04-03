Федосья Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Сафронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Иван Леонов

Рождение ребёнка
1697

Сын: Ипполитов Степан Иванов

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Леонов

Рождение ребёнка
1700

Сын: Ипполитов Петр Иванов

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Леонов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Ипполитов Иван Иванов

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Леонов

Смерть
Неизвестно

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