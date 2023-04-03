Ипполитов Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Ипполитов Иван Леонов
Мать: Федосья Сафронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1722
Дочь: (Ипполитова) Варвара Степанова
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1726
Сын: Ипполитов Филипп Степанов
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1727
Дочь: (Ипполитова) Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Смерть
Неизвестно