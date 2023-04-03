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Ипполитов Степан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Ипполитов Иван Леонов

Мать: Федосья Сафронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Дмитриева

Рождение ребёнка
1722

Дочь: (Ипполитова) Варвара Степанова

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Ипполитов Филипп Степанов

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: (Ипполитова) Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ипполитов Петр Степанов

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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