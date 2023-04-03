Ипполитов Иван Леонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ипполитов Леонтий Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Сафронова
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Федосья Сафронова
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Федосья Сафронова
Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Федосья Сафронова
Смерть
Неизвестно