Ипполитов Иван Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Иван Леонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипполитов Леонтий Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Сафронова

Рождение ребёнка
1697

Сын: Ипполитов Степан Иванов

Мать ребёнка: Федосья Сафронова

Рождение ребёнка
1700

Сын: Ипполитов Петр Иванов

Мать ребёнка: Федосья Сафронова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Ипполитов Иван Иванов

Мать ребёнка: Федосья Сафронова

Смерть
Неизвестно

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