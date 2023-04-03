Марья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Дочь: (Ипполитова) Варвара Степанова
Отец ребёнка: Ипполитов Степан Иванов
Рождение ребёнка
1726
Сын: Ипполитов Филипп Степанов
Отец ребёнка: Ипполитов Степан Иванов
Рождение ребёнка
1727
Дочь: (Ипполитова) Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Ипполитов Степан Иванов
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Ипполитов Степан Иванов
Смерть
Неизвестно