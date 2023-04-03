Марья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Степан Иванов

Рождение ребёнка
1722

Дочь: (Ипполитова) Варвара Степанова

Отец ребёнка: Ипполитов Степан Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Ипполитов Филипп Степанов

Отец ребёнка: Ипполитов Степан Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: (Ипполитова) Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Ипполитов Степан Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ипполитов Петр Степанов

Отец ребёнка: Ипполитов Степан Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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