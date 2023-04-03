Ипполитов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Ипполитов Иван Леонов
Мать: Федосья Сафронова
Рождение ребёнка
08.11.1731
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Петрова
Смерть
Неизвестно