Ипполитов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Ипполитов Иван Леонов

Мать: Федосья Сафронова

Рождение ребёнка
08.11.1731

Сын: Ипполитов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Косьма Иванов

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Петрова

Смерть
Неизвестно
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