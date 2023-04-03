Праскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ипполитова) Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1731
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно