Праскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ипполитова) Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Косьма Иванов

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Иван Иванов

Рождение ребёнка
08.11.1731

Сын: Ипполитов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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