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Ипполитов Петр Иванов

Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Ипполитов Иван Леонов

Мать: Федосья Сафронова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Фекла Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Косьма Петрович

Мать ребёнка: Фекла Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Кондратий Петрович

Мать ребёнка: Фекла Исаева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Василий Петрович

Мать ребёнка: Фекла Исаева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Фекла Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ипполитова) Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Фекла Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Исаева

Смерть
Неизвестно

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