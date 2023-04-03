Ипполитов Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Ипполитов Иван Леонов
Мать: Федосья Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Фекла Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Косьма Петрович
Мать ребёнка: Фекла Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Кондратий Петрович
Мать ребёнка: Фекла Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Василий Петрович
Мать ребёнка: Фекла Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Фекла Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ипполитова) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Фекла Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Исаева
Смерть
Неизвестно