Киселёва (Гультяева) Устиния Ануфриевна
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1877 ст.
Дочь: Киселёва Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
21.02.1881 ст.
Дочь: Жгун Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович
Запись №8 февраль 21(22) 1881 Колпинской церкви (Лакуши). Восприемники деревни Наумова крестьянский сын Никон Онуфриев и крестьянская жена Параскева Малахиева.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Гультяева Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
10.04.1891 ст.
Дочь: Киселёва Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
07.06.1896 ст.
Дочь: Киселёва Мария Михайловна
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гультяева Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович
Смерть
Неизвестно