Киселёва (Гультяева) Устиния Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва (Гультяева) Устиния Ануфриевна

Киселёва (Гультяева) Устиния Ануфриевна

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Гультяев Ануфрий Трифонович

Мать: Гультяева Мария Сидоровна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Муж: Киселёв Михаил Сидорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1877 ст.

Дочь: Киселёва Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1881 ст.

Дочь: Жгун Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись №8 февраль 21(22) 1881 Колпинской церкви (Лакуши). Восприемники деревни Наумова крестьянский сын Никон Онуфриев и крестьянская жена Параскева Малахиева.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гультяева Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.

Сын: Киселёв Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1891 ст.

Дочь: Киселёва Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1896 ст.

Дочь: Киселёва Мария Михайловна

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гультяева Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Сидорович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close