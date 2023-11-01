Гультяев Ануфрий Трифонович
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти19.03.1872 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Киселёва Устиния Ануфриевна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1860 ст.
Дочь: Гультяева Анна Ануфриевна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1861 ст.
Дочь: Гультяева Степанида Ануфриевна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1863 ст.
Сын: Гультяев Никон Ануфриевич
Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1866 ст.
Сын: Гультяев Семён Ануфриевич
Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1869 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1872 ст.
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд