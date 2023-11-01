Гультяев Ануфрий Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяев Ануфрий Трифонович

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

19.03.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Киселёва Устиния Ануфриевна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1860 ст.

Дочь: Гультяева Анна Ануфриевна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1861 ст.

Дочь: Гультяева Степанида Ануфриевна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1863 ст.

Сын: Гультяев Никон Ануфриевич

Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1866 ст.

Сын: Гультяев Семён Ануфриевич

Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1869 ст.

Сын: Гультяев Пётр Ануфриевич

Мать ребёнка: Гультяева Мария Сидоровна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Мария Сидоровна

Смерть
19.03.1872 ст.
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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