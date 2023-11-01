Гультяев Никон Ануфриевич
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения15.11.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1863 ст.
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1888 ст.
Дочь: Гультяева Агафья Никоновна
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Ивановна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1889 ст.
Сын: Гультяев Леонтий Никонович
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Ивановна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.
Дочь: Семёнова Анна Никоновна
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Ивановна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.
Дочь: Гультяева Агафья Никоновна
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Ивановна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно