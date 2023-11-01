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Гультяев Никон Ануфриевич

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

15.11.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1863 ст.

Отец: Гультяев Ануфрий Трифонович

Мать: Гультяева Мария Сидоровна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1888 ст.

Дочь: Гультяева Агафья Никоновна

Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Ивановна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1889 ст.

Сын: Гультяев Леонтий Никонович

Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Ивановна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.

Дочь: Семёнова Анна Никоновна

Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Ивановна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.

Дочь: Гультяева Агафья Никоновна

Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Ивановна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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