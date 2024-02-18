Гультяева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1888 ст.
Дочь: Гультяева Агафья Никоновна
Отец ребёнка: Гультяев Никон Ануфриевич
Рождение ребёнка
17.06.1889 ст.
Сын: Гультяев Леонтий Никонович
Отец ребёнка: Гультяев Никон Ануфриевич
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.
Дочь: Семёнова (Гультяева) Анна Никоновна
Отец ребёнка: Гультяев Никон Ануфриевич
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.
Дочь: Гультяева Агафья Никоновна
Отец ребёнка: Гультяев Никон Ануфриевич
Смерть
Неизвестно