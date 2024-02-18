Гультяева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Никон Ануфриевич

Рождение ребёнка
02.02.1888 ст.

Дочь: Гультяева Агафья Никоновна

Отец ребёнка: Гультяев Никон Ануфриевич

Рождение ребёнка
17.06.1889 ст.

Сын: Гультяев Леонтий Никонович

Отец ребёнка: Гультяев Никон Ануфриевич

Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.

Дочь: Семёнова (Гультяева) Анна Никоновна

Отец ребёнка: Гультяев Никон Ануфриевич

Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.

Дочь: Гультяева Агафья Никоновна

Отец ребёнка: Гультяев Никон Ануфриевич

Смерть
Неизвестно

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