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Гультяева Мария Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Киселёва Устиния Ануфриевна

Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1860 ст.

Дочь: Гультяева Анна Ануфриевна

Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1861 ст.

Дочь: Гультяева Степанида Ануфриевна

Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1863 ст.

Сын: Гультяев Никон Ануфриевич

Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1866 ст.

Сын: Гультяев Семён Ануфриевич

Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1869 ст.

Сын: Гультяев Пётр Ануфриевич

Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Ануфрий Трифонович

Смерть
Неизвестно
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