Гультяева Мария Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Киселёва Устиния Ануфриевна
Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1860 ст.
Дочь: Гультяева Анна Ануфриевна
Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1861 ст.
Дочь: Гультяева Степанида Ануфриевна
Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1863 ст.
Сын: Гультяев Никон Ануфриевич
Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1866 ст.
Сын: Гультяев Семён Ануфриевич
Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1869 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Ануфрий Трифонович
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно