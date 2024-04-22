Гультяева (Киселёва) Матрёна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
15.02.1902 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.
Сын: Гультяев Александр Иванович
Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.05.1907 ст.
Сын: Гультяев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
29.11.1909 ст.
Дочь: Гультяева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
04.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
17.06.1914 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно