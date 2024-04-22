Гультяева (Киселёва) Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Киселёва) Матрёна Михайловна

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Киселёв Михаил Сидорович

Мать: Киселёва Устиния Ануфриевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.02.1902 ст.

Муж: Гультяев Иван Кузьмич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.01.1903 ст.

Сын: Гультяев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.

Сын: Гультяев Александр Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1907 ст.

Сын: Гультяев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.11.1909 ст.

Дочь: Гультяева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1912 ст.

Сын: Гультяев Иван Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1914 ст.

Сын: Гультяев Тихон Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Кузьмич

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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