Киселёв Тихон Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1885 ст.
Бракосочетание
15.05.1911 ст.
Жена: Киселёва Мария Макаровна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Мария Макаровна
Рождение ребёнка
30.10.1913 ст.
Сын: Киселёв Дмитрий Тихонович
Мать ребёнка: Киселёва Мария Макаровна
Смерть
Неизвестно