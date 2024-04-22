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Киселёв Тихон Михайлович

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1885 ст.

Отец: Киселёв Михаил Сидорович

Мать: Киселёва Устиния Ануфриевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.05.1911 ст.

Жена: Киселёва Мария Макаровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.

Сын: Киселёв Иван Тихонович

Мать ребёнка: Киселёва Мария Макаровна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1913 ст.

Сын: Киселёв Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Киселёва Мария Макаровна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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