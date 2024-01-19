Киселёва (Фешкова) Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Фешкова) Мария Макаровна

Место рождения

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Фешков Макар Ефимович

Мать: Фешкова Наталья Логиновна

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.05.1911 ст.

Муж: Киселёв Тихон Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.

Сын: Киселёв Иван Тихонович

Отец ребёнка: Киселёв Тихон Михайлович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1913 ст.

Сын: Киселёв Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Киселёв Тихон Михайлович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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