Киселёва (Фешкова) Мария Макаровна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Фешков Макар Ефимович
Бракосочетание
15.05.1911 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
30.10.1913 ст.
Сын: Киселёв Дмитрий Тихонович
Отец ребёнка: Киселёв Тихон Михайлович
Смерть
Неизвестно