Кубышкин Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Бракосочетание
До 1739
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Кубышкина Афимья / Ефимия Яковлевна
Мать ребёнка: Кубышкина Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.04.1744 ст.
Дочь: Ларивонова (Кубышкина) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Кубышкина Ксения Афанасьевна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 25 лет, жена - Ксения Афанасьевна, 28 лет 13 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правл... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1747 ст.
Мать ребёнка: Кубышкина Ксения Афанасьевна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 30 лет, жена - Ксения Афонасьевна, 34 года 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 34 года, жена - Ксения Афонасьевна, 38 лет 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Ко... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 43 возраст по нынешней ревизии (1782) - 62 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 74 года, вдовец Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 10... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 76 лет, вдовец Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Р... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 78 лет, вдовец Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830