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Кубышкина Евдокея / Авдотья Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

Между 1750 и 1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1720

Муж: Кубышкин Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Кубышкин Яков Степанович

Отец ребёнка: Кубышкин Степан Григорьевич

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 69 лет, муж - Степан Григорьевич, 54 года 13 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правл... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 74 года, муж - Степан Григорьевич, 69 лет 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-... Показать все
Смерть
Между 1750 и 1751

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