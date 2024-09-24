Кубышкина Евдокея / Авдотья Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиМежду 1750 и 1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1720
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Кубышкин Степан Григорьевич
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 69 лет, муж - Степан Григорьевич, 54 года 13 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правл... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 74 года, муж - Степан Григорьевич, 69 лет 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-... Показать все
Смерть
Между 1750 и 1751