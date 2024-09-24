Кубышкин Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смерти1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1720
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Кубышкина Евдокея / Авдотья Еремеевна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 54 года, жена - Евдокея Еремеевна, 69 лет 13 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правл... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 69 лет, жена - Авдотья Еремеевна, 74 года 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 70 лет, вдовец 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 73 года, вдовец 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докум... Показать все
Смерть
1766
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 72 причина выбытия - умер в 1766 вдовец Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской облас... Показать все