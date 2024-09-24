Кубышкина Ксения Афанасьевна 1718 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кубышкина Ксения Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1739

Муж: Кубышкин Яков Степанович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Кубышкина Афимья / Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Кубышкин Яков Степанович

Рождение ребёнка
16.04.1744 ст.

Дочь: Ларивонова (Кубышкина) Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Кубышкин Яков Степанович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 28 лет, муж - Яков Степанович, 25 лет 13 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1747 ст.

Сын: Кубышкин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Кубышкин Яков Степанович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 34 года, муж - Яков Степанович, 30 лет 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во ... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 38 лет, муж - Яков Степанович, 34 года 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во... Показать все
Смерть
1766
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 45 причина выбытия - умерла в 1766 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все

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