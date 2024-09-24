Кубышкина Ксения Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1739
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Кубышкина Афимья / Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Кубышкин Яков Степанович
Рождение ребёнка
16.04.1744 ст.
Дочь: Ларивонова (Кубышкина) Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Кубышкин Яков Степанович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 28 лет, муж - Яков Степанович, 25 лет 13 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1747 ст.
Отец ребёнка: Кубышкин Яков Степанович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 34 года, муж - Яков Степанович, 30 лет 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во ... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 38 лет, муж - Яков Степанович, 34 года 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во... Показать все
Смерть
1766
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 45 причина выбытия - умерла в 1766 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все