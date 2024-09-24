Кубышкин Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1747 ст.
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1747 ст.
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 5 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел о... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 7 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1767
Рождение ребёнка
1767
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Кубышкина) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Кубышкина Акулина / Акилина Кузьминична
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Кубышкина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кубышкина Акулина / Акилина Кузьминична
Рождение ребёнка
01.03.1775 ст.
Дочь: (Кубышкина) Евдокея / Авдотья (младшая) Федоровна
Мать ребёнка: Кубышкина Акулина / Акилина Кузьминична
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кубышкин Спиридон Федорович
Мать ребёнка: Кубышкина Акулина / Акилина Кузьминична
Рождение ребёнка
16.12.1780 ст.
Дочь: Кубышкина Настасья Федоровна
Мать ребёнка: Кубышкина Акулина / Акилина Кузьминична
дата крещения - 22.12.1780 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Ефимия Яковлевна Источник: Архив Государстве... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 15 возраст по нынешней ревизии (1782) - 34 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 50 лет, жена - Акилина Козьминична, 46 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 52 года, жена - Акилина Кирьяновна(?), 46 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во ... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 53 года, жена - Акилина Кузьминична, 47 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830