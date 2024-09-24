Кубышкина Акулина / Акилина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Савельево Юрьевского уезда
Бракосочетание
Между 1763 и 1767
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Кубышкина) Евдокея / Авдотья (старшая) Федоровна
Отец ребёнка: Кубышкин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Кубышкина) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Кубышкин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Кубышкина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кубышкин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1775 ст.
Дочь: (Кубышкина) Евдокея / Авдотья (младшая) Федоровна
Отец ребёнка: Кубышкин Федор Яковлевич
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кубышкин Спиридон Федорович
Отец ребёнка: Кубышкин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
16.12.1780 ст.
Дочь: Кубышкина Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Кубышкин Федор Яковлевич
дата крещения - 22.12.1780 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Ефимия Яковлевна Источник: Архив Государстве... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 40 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 46 лет, муж - Федор Яковлевич, 50 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 46 лет, отчество - Кирьяновна (?), муж - Федор Яковлевич, 52 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. ... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 47 лет, муж - Федор Яковлевич, 53 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830