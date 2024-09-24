Кубышкина Афимья / Ефимия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти15.08.1819 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 6 13 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 10 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел ... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 14 12 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел... Показать все
Восприемник
16.12.1780 ст.
Восприемник у Настасьи Федоровны, дочери Федора Яковлевича
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 22 возраст по нынешней ревизии (1782) - 41 девка Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирс... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 58 лет, девка Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 50 лет, девка Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Ра... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 51 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты докуме... Показать все
Смерть
15.08.1819 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 76 лет причина - натурально Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все