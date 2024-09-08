Давыдов Григорий Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Давыдов Ларион Демидович
Мать: Мария Агафоновна
54 года (Ревизская сказка 1850 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 42) | 61 год (Ревизская сказка 1857 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ Г... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1857 г. Соликамский уезд, Александровский завод | ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297 | Ревизская сказка 1857 года ноября 26 Пермской губернии Соликамского уезда Александровского чугуноплави... Показать все
Бракосочетание
04.07.1820
Александровского завода венчался отрок ремесленик Григорей Ларионов Давыдов понял того же завода ремесленика Семена Иванова Пономарева дочь девицу Марфу, оба первым браком
Рождение ребёнка
1822
Сын: Давыдов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
24.01.1823
Дочь: (Давыдова) Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна
Запись о рождении № 4 | Александровского завода ремесленика Григория Ларионова Давыдова дочь Ксенья, восприемница была того же завода ремесленика Семена Пономарева дочь Марья
Рождение ребёнка
30.03.1824
Александровского завода ремесленика Григория Ларионова Давыдова сын Иван, восприемник был того же завода ремесленика Семена Пономарева сын Максим
Рождение ребёнка
29.08.1825
Александровского завода ремесленика Григорья Ларионова Давыдова и жены его Марфы Семеновой сын Иоанн, восприемник был того же завода ремесленика Семена Иванова Пономарева сын Иоанн
Рождение ребёнка
23.11.1827
Дочь: (Давыдова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна
Александровского завода ремесленика Григорья Ларионова Давыдова и жены его Марфы Семеновой дочь Катерина, восприемница была того же завода ремесленика Семена Иванова Пономарева дочь Мария
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Давыдова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна
1832 г.р. (18 лет по ревизской сказке 1850г. Александровского завода, ГПУ ГАПК, Ф.111, Оп.1, Д.2272, Л.42)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Давыдов Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна
1834 г.р. (16,5 лет по ревизской сказке 1850г. Александровского завода (ГПУ ГАПК, Ф.111, Оп.1, Д.2272, Л.42)) | 1834 г.р. (23,5 года по ревизской сказке 1857г. Александровского завода (ГПУ ГАПК, Ф.111... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Сын: Давыдов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна
15 лет (по данным 9-й ревизии 1850г.), отдан в рекруты в 1855г. (Ревизская сказка 1857. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 50)
Рождение ребёнка
1837
13 лет (Ревизская сказка 1850г. (ГПУ ГАПК, Ф.111, Оп.1, Д.2272, Л.42)) | 1838 г.р. (Метрическая книга 1885. ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.95, лист 257)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Давыдов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна
Григория Ларионова сын Тимофей - 18 лет (Ревизская сказка 1857. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 50)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Давыдова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна
8 лет (Ревизская сказка 1850г. Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 42) | 15 лет (Ревизская сказка 1857г. Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 49)
Смерть
Неизвестно
Умер скорее всего в период с 1857 по 1865 гг.