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Давыдов Григорий Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Давыдов Ларион Демидович

Мать: Мария Агафоновна

54 года (Ревизская сказка 1850 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 42) | 61 год (Ревизская сказка 1857 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ Г... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1857 г. Соликамский уезд, Александровский завод | ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297 | Ревизская сказка 1857 года ноября 26 Пермской губернии Соликамского уезда Александровского чугуноплави... Показать все
Бракосочетание
04.07.1820

Жена: (Пономарева) Марфа Семеновна

Александровского завода венчался отрок ремесленик Григорей Ларионов Давыдов понял того же завода ремесленика Семена Иванова Пономарева дочь девицу Марфу, оба первым браком
Рождение ребёнка
1822

Сын: Давыдов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
24.01.1823

Дочь: (Давыдова) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

Запись о рождении № 4 | Александровского завода ремесленика Григория Ларионова Давыдова дочь Ксенья, восприемница была того же завода ремесленика Семена Пономарева дочь Марья
Рождение ребёнка
30.03.1824

Сын: Давыдов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

Александровского завода ремесленика Григория Ларионова Давыдова сын Иван, восприемник был того же завода ремесленика Семена Пономарева сын Максим
Рождение ребёнка
29.08.1825

Сын: Давыдов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

Александровского завода ремесленика Григорья Ларионова Давыдова и жены его Марфы Семеновой сын Иоанн, восприемник был того же завода ремесленика Семена Иванова Пономарева сын Иоанн
Рождение ребёнка
23.11.1827

Дочь: (Давыдова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

Александровского завода ремесленика Григорья Ларионова Давыдова и жены его Марфы Семеновой дочь Катерина, восприемница была того же завода ремесленика Семена Иванова Пономарева дочь Мария
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Давыдова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

1832 г.р. (18 лет по ревизской сказке 1850г. Александровского завода, ГПУ ГАПК, Ф.111, Оп.1, Д.2272, Л.42)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Давыдов Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

1834 г.р. (16,5 лет по ревизской сказке 1850г. Александровского завода (ГПУ ГАПК, Ф.111, Оп.1, Д.2272, Л.42)) | 1834 г.р. (23,5 года по ревизской сказке 1857г. Александровского завода (ГПУ ГАПК, Ф.111... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Сын: Давыдов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

15 лет (по данным 9-й ревизии 1850г.), отдан в рекруты в 1855г. (Ревизская сказка 1857. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 50)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Давыдов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

13 лет (Ревизская сказка 1850г. (ГПУ ГАПК, Ф.111, Оп.1, Д.2272, Л.42)) | 1838 г.р. (Метрическая книга 1885. ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.95, лист 257)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Давыдов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

Григория Ларионова сын Тимофей - 18 лет (Ревизская сказка 1857. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 50)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Давыдова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: (Пономарева) Марфа Семеновна

8 лет (Ревизская сказка 1850г. Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 42) | 15 лет (Ревизская сказка 1857г. Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 49)
Смерть
Неизвестно
Умер скорее всего в период с 1857 по 1865 гг.

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