Мария Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давыдова) Акилина Ларионовна
Отец ребёнка: Давыдов Ларион Демидович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Давыдова) Васса Ларионовна
Отец ребёнка: Давыдов Ларион Демидович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Давыдов Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Давыдов Ларион Демидович
54 года (Ревизская сказка 1850 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 42) | 61 год (Ревизская сказка 1857 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ Г... Показать все
Рождение ребёнка
1799
Сын: Давыдов Матвей Ларионович
Отец ребёнка: Давыдов Ларион Демидович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Давыдова) Пелагея Ларионовна
Отец ребёнка: Давыдов Ларион Демидович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Давыдов Ларион Демидович
1809 г.р. (18 лет, запись о браке по МК 1827 г. Александровского завода, ) | 1810 г.р. (40 лет по ревизской сказке 1850 г. Александровского завода ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 43) | 1810 г.р. (47... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Давыдова) Параскева Ларионовна
Отец ребёнка: Давыдов Ларион Демидович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Давыдов Нестор Ларионович
Отец ребёнка: Давыдов Ларион Демидович
Смерть
Неизвестно