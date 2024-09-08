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(Давыдова) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

23.11.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1827

Отец: Давыдов Григорий Ларионович

Мать: (Пономарева) Марфа Семеновна

Александровского завода ремесленика Григорья Ларионова Давыдова и жены его Марфы Семеновой дочь Катерина, восприемница была того же завода ремесленика Семена Иванова Пономарева дочь Мария
Упоминание
Неизвестно
МК 1827 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Крещение
25.11.1827
Смерть
Неизвестно

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