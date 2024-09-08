(Давыдова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения23.11.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1827
Александровского завода ремесленика Григорья Ларионова Давыдова и жены его Марфы Семеновой дочь Катерина, восприемница была того же завода ремесленика Семена Иванова Пономарева дочь Мария
Упоминание
Неизвестно
МК 1827 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Крещение
25.11.1827
Смерть
Неизвестно