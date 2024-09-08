Давыдов Ларион Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Давыдов Демид Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давыдова) Акилина Ларионовна
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Давыдова) Васса Ларионовна
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Давыдов Григорий Ларионович
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
54 года (Ревизская сказка 1850 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 42) | 61 год (Ревизская сказка 1857 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ Г... Показать все
Рождение ребёнка
1799
Сын: Давыдов Матвей Ларионович
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Давыдова) Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
1809 г.р. (18 лет, запись о браке по МК 1827 г. Александровского завода, ) | 1810 г.р. (40 лет по ревизской сказке 1850 г. Александровского завода ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 43) | 1810 г.р. (47... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Давыдова) Параскева Ларионовна
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Давыдов Нестор Ларионович
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
Смерть
1817