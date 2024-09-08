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Давыдов Ларион Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Давыдов Демид Григорьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давыдова) Акилина Ларионовна

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Давыдова) Васса Ларионовна

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Давыдов Григорий Ларионович

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

54 года (Ревизская сказка 1850 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 42) | 61 год (Ревизская сказка 1857 г. Соликамского уезда Александровского завода. ГКУ Г... Показать все
Рождение ребёнка
1799

Сын: Давыдов Матвей Ларионович

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Давыдова) Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Давыдов Иосиф Ларионович

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

1809 г.р. (18 лет, запись о браке по МК 1827 г. Александровского завода, ) | 1810 г.р. (40 лет по ревизской сказке 1850 г. Александровского завода ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 43) | 1810 г.р. (47... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Давыдова) Параскева Ларионовна

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Давыдов Нестор Ларионович

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

Смерть
1817

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