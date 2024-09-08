(Давыдова) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1842
8 лет (Ревизская сказка 1850г. Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 42) | 15 лет (Ревизская сказка 1857г. Александровского завода. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 49)
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1857 г. Соликамский уезд, Александровский завод | ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297 | Ревизская сказка 1857 года ноября 26 Пермской губернии Соликамского уезда Александровского чугуноплави... Показать все
Смерть
Неизвестно